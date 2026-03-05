Analisi della riforma costituzionale e delle ragioni del sì alla Fortezza Firmafede

La Camera Penale della Spezia prosegue il ciclo di approfondimenti dedicato alla riforma costituzionale con un nuovo incontro intitolato “Le ragioni del Sì”. L’evento si terrà sabato 7 marzo alle 16.30 presso la Sala delle Capriate della Fortezza Firmafede di Sarzana, in piazza Cittadella.

Il dibattito vedrà come relatore principale Stefano Esposito, già senatore della Repubblica Italiana. Alla discussione prenderanno parte Fabio Sommovigo, avvocato del Foro della Spezia e attuale presidente della Camera Penale della Spezia, insieme ad Andrea Lazzoni, anch’egli avvocato del foro locale e già presidente della stessa associazione. L’iniziativa rientra nel programma di dialoghi e confronti volti a esaminare i contenuti della proposta di revisione della Carta. L’incontro si svolgerà in presenza e la partecipazione è gratuita.

