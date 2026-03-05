Camogli: al Teatro Sociale va in scena “Lo sciopero delle bambine”

Dall’ufficio stampa della Fondazione Teatro Sociale Camogli

Domenica 8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, al Teatro Sociale di Camogli va in scena “Lo sciopero delle bambine”. Per le donne di tutte le età, biglietto speciale a 5 €

Con la rappresentazione di domenica 8 marzo alle 17, al Teatro Sociale di Camogli, de “Lo sciopero delle bambine” della Compagnia Pem Teatro, si vuole ricordare anche nelle “domeniche delle famiglie” La giornata internazionale della donna”. Lo spettacolo riguarda infatti una straordinaria storia che ha come protagoniste proprio delle bambine. Bambine la cui età andava dai 6 ai 14 anni e che, nel giugno del 1902, attraversarono in corteo il centro di Milano. Cantavano l’inno del lavoro e marciavano verso la Camera del Lavoro. Erano le “piscinine”, che in dialetto milanese vuol dire le “piccoline”: ragazze, spesso bambine, che lavoravano come apprendiste presso le sarte e le sartine della Città. La più piccola aveva solo 6 anni e la più grande appena 14 e la loro infanzia era spesa in un lavoro estenuante e mal pagato, a svolgere compiti che con l’apprendistato della professione sartoriale (erano infatti al servizio delle sarte milanesi, dette “Maestre”) non avevano niente a che fare. Il loro fu il primo sciopero minorile della storia d’Europa.

