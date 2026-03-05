Canale lunense, confronto con i Comuni su manutenzioni, competenze e prevenzione rischio idrogeologico

Programmare le manutenzioni dei colatori di bonifica, coordinare le competenze lungo il reticolo idrografico, confrontarsi con i Comuni sul cronoprogramma degli interventi e rafforzare le azioni di prevenzione del rischio idrogeologico: questi gli obiettivi dell’incontro svoltosi stamani a Sarzana nella sede del Canale lunense, dove il Consorzio ha riunito sindaci e uffici tecnici dei Comuni del comprensorio. Al tavolo la presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani, insieme ai tecnici consortili e alle rappresentanze amministrative degli enti locali.

“Durante la riunione il Consorzio ha illustrato il cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie dei colatori di bonifica e ha aperto un confronto operativo con i Comuni sulle attività che interessano il sistema di smaltimento delle acque del territorio. Il nodo emerso riguarda una rete progettata decenni fa, in un contesto di minore urbanizzazione, che oggi in diversi tratti risulta strutturalmente inadeguata rispetto alle trasformazioni del territorio e ai carichi idraulici attuali – riferisce una nota del Consorzio Canale lunense -. In questo quadro la manutenzione ordinaria e il coordinamento istituzionale rappresentano strumenti fondamentali per garantire continuità agli interventi e migliorare la funzionalità del reticolo idrografico. Non tutti i canali ricadono infatti sotto competenza consortile: alcuni tratti risultano comunali o fanno capo ad altri enti, rendendo necessario un raccordo operativo stabile tra i diversi soggetti che operano sulla rete. Nel corso dell’incontro, infatti, il Consorzio ha richiamato anche il quadro delle attività svolte per conto di alcuni Comuni in convenzione ai sensi della legge regionale, gli interventi effettuati in avvalimento con la Regione su opere di terza categoria e le manutenzioni svolte anche per conto della Provincia”.

