Comitato dismissione Panigaglia, Ratto: “Abbiamo scritto al presidente Mattarella, sito pericoloso e obiettivo sensibile”

Nuvole, rigassificatore Panigaglia

Una lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia. Il portavoce del Comitato, Fabio Ratto, definisce l’impianto “pericoloso e nocivo”, richiamando la “Direttiva Seveso” e la vulnerabilità del Golfo della Spezia di fronte ai conflitti internazionali. Nella nota trasmessa via PEC, il Comitato punta il dito contro la vicinanza a obiettivi sensibili militari e civili: “Non è allarmismo, ma una constatazione di fronte a possibili ritorsioni”. Secondo i firmatari, l’infrastruttura contrasterebbe con gli articoli 9 e 41 della Costituzione sulla tutela di ambiente e salute.

Il testo

