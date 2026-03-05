Comitato dismissione Panigaglia, Ratto: “Abbiamo scritto al presidente Mattarella, sito pericoloso e obiettivo sensibile”

Una lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia. Il portavoce del Comitato, Fabio Ratto, definisce l’impianto “pericoloso e nocivo”, richiamando la “Direttiva Seveso” e la vulnerabilità del Golfo della Spezia di fronte ai conflitti internazionali. Nella nota trasmessa via PEC, il Comitato punta il dito contro la vicinanza a obiettivi sensibili militari e civili: “Non è allarmismo, ma una constatazione di fronte a possibili ritorsioni”. Secondo i firmatari, l’infrastruttura contrasterebbe con gli articoli 9 e 41 della Costituzione sulla tutela di ambiente e salute.

Il testo

