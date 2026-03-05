Ex Ilva, ancora in piedi la trattativa con Flacks Group. Stop a Taranto, i commissari impugnano il decreto

Roma. Va avanti la trattativa per la vendita dell’ex Ilva a Flacks Group. È quanto emerge al termine del tavolo tra Governo e sindacati presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In quel frangente i commissari straordinari hanno annunciato che impugneranno entro lunedì il decreto del Tribunale di Milano che blocca l’area a caldo dell’acciaieria dal 24 agosto, con prevedibili ripercussioni a cascata anche su Cornigliano. Il tavolo sull’ex Ilva si riaggiornerà al 31 marzo. Nel frattempo verranno ispezionati tutti gli impianti sotto il profilo della sicurezza dopo l’incidente mortale a Taranto che ha provocato 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti.

In un’intervista all’Ansa, intanto, l’imprenditore ha assicurato che, pur rappresentando un’evoluzione “imprevista”, la decisione dei giudici “non è considerata dal gruppo un ostacolo al processo in corso, che viene attentamente valutato per adeguare il piano industriale di conseguenza”, ha dichiarato il presidente del fondo. Alla domanda se sia ancora interessato all’acquisizione la risposta è affermativa: “Sì, il Gruppo Flacks resta pienamente impegnato. Tale posizione è stata comunicata con piena convinzione al governo”.

