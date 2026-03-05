In Liguria occupazione femminile in calo nella fascia 35-44 anni, la Cisl: “Occorre una svolta”

Genova. Nel 2025 le donne occupate in Liguria aumentano solo nella fascia sino a 29 anni e tra coloro che hanno oltre i 55 anni: contestualmente però aumenta anche il part time involontario dal 51% al 52%, calano le occupate over 35 del 14% e le occupate nella fascia d’età 40-44 anni subiscono una contrazione del 21%.

“Questi risultati ci riportano alla solita questione del lavoro di cura, tutto concentrato al femminile: i buoni risultati ottenuti con una copertura altissima della contrattazione collettiva, un buon sistema di relazioni sindacali ed una buona legislazione antidiscriminazione vengono superati quando si misurano le ore di lavoro retribuite (vedi la percentuale di part time) ed il tasso di occupazione (più basso d’Europa)”, spiega Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria.

