Insulti sessisti sui social, la sindaca Salis querela gli haters. Nuovo incontro con il procuratore Piacente

Genova. Nuovo incontro nel tardo pomeriggio di oggi tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il procuratore Nicola Piacente dopo quello di due settimane fa. La sindaca era accompagnata dal capo di Gabinetto Marco Speciale. Nessun commento sull’oggetto dell’ennesimo confronto, né dalla sindaca né dal Procuratore.

Non è escluso che si sia trattato di un nuovo approfondimento sulla vicenda Amt su cui la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, indagato l’ex presidente Ilaria Gavuglio e l’ex Cda.

» leggi tutto su www.genova24.it