L’Albissole non molla mai, Pastorino: “Ci siamo compattati, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Borzoli. Un punto che pesa, forse più di tre per come è maturato. Dopo l’1-1 contro la Sestrese, il portiere dell’Albissole Daniele Pastorino analizza una gara sofferta e ricca di significato nella corsa promozione.

“Abbiamo incontrato una squadra molto forte, molto preparata. Noi venivamo da due partite molto difficili, quella col Savona e la semifinale di Coppa Italia che anche a livello fisico ci hanno un po’ condizionato, però ci siamo compattati, siamo stati uniti, ci abbiamo creduto fino alla fine stringendo i denti, abbiamo trovato il gol del pareggio con Leo e sono contento per lui”.

