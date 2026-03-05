L’ultima lettera di Silvano, primo ligure a ottenere il suicidio assistito: “La mia libertà di scelta è dire basta alle sofferenze”

Genova. Dopo la notizia della morte di Silvano, 56enne di Genova affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, che il 26 febbraio ha scelto di accedere al suicidio medicalmente assistito con il supporto del Servizio sanitario nazionale, viene resa pubblica la lettera che la famiglia ha consegnato all’Associazione Luca Coscioni, al suo fianco durante la lunga battaglia legale per avere il via libera.

In assenza di medici dell’Asl disponibili a vigilare sulla procedura, Silvano è stato assistito dal Mario Riccio, medico anestesista, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, che nel 2006 aveva assistito Piergiorgio Welby e poi alcuni pazienti che fino a oggi hanno avuto accesso al suicidio medicalmente assistito.

» leggi tutto su www.ivg.it