Lutto all’Acquario di Genova, è morto il delfino Luna: “Profondo dolore di tutto lo staff”

Genova. “Con grande dispiacere” l’Acquario di Genova annuncia che uno dei delfini ospiti della struttura, Luna, è morto ieri sera.

Lo staff medico veterinario della struttura, insieme agli esperti incaricati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati) e ai patologi esperti di animali marini del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, effettueranno l’esame necroscopico per determinare la causa del decesso.

» leggi tutto su www.genova24.it