Parco Cinque Terre, avviso pubblico per la cessione gratuita di un battello spazzamare

Il Parco nazionale delle Cinque Terre, ente gestore dell’Area marina protetta cinqueterrina, rende noto che è indetto un avviso pubblico per la cessione gratuita del battello spazzamare GA 1900, rispetto alla quale l’appositamente costituita commissione ‘Fuori uso’ ha preso atto di uno stato “ben oltre il vetusto” nonché “dell’antieconomicità di eventuali interventi di ripristino”.

La cessione avverrà a titolo gratuito ed è rivolta prioritariamente agli organismi individuati dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 254/2002, che prevede che “i beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche – previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità – sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche”. In subordine, qualora non vi siano richieste da parte dei soggetti sopra menzionati, l’imbarcazione potrà essere ceduta ad altri enti senza scopo di lucro (no-profit) che ne facciano richiesta e che dimostrino finalità compatibili con attività istituzionali, ambientali, scientifiche, educative o di utilità sociale.

L’imbarcazione viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia da parte dell’ente cedente. Gli enti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell’avviso completo e nella modulistica. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 aprile 2026.

L’avviso completo, la documentazione tecnica dell’imbarcazione e la modulistica sono disponibili sul sito del Parco (si veda QUI).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Parco nazionale – Area marina protetta Cinque Terre.

L’articolo Schierarsi promuove iniziativa per il no al referendum, collegamento con Di Matteo e Di Battista proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com