Parco Cinque Terre, ciclo di incontri rivolti agli agricoltori dedicati a repellente anti brucatura e ‘pastore elettrico’

Il Parco nazionale delle Cinque Terre organizza una serie di incontri informativi rivolti agli agricoltori e ai viticoltori dell’area protetta, dedicati alla prevenzione dei danni causati dagli ungulati nei vigneti. “Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire strumenti pratici e informazioni utili per la tutela delle coltivazioni viticole, attraverso la presentazione di dispositivi di prevenzione messi a disposizione gratuitamente dal Parco”, comunicano dall’ente. Durante gli appuntamenti saranno illustrati, in particolare, un repellente naturale che protegge la vite dalla brucatura di cervidi e bovidi e il funzionamento e l’installazione del sistema di difesa dei vigneti ‘pastore elettrico’. “Si tratta di momenti di confronto e informazione rivolti alle aziende agricole del territorio, finalizzati a supportare concretamente il settore vitivinicolo locale nella gestione dei danni causati dalla fauna selvatica”, aggiungono dal Parco.

Questo il calendario degli incontri:

