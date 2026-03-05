Prende forma il Tavolo adolescenti: sono undici le realtà e le associazioni che hanno aderito

Prende forma alla Spezia il Tavolo Adolescenti, nuovo spazio di confronto e collaborazione per affrontare il disagio giovanile e promuovere l’inclusione sociale. L’iniziativa fa parte del progetto DesTeenazione – Desideri in azione, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e mette insieme associazioni, cooperative e fondazioni locali per creare una rete di supporto concreta per i giovani del territorio.

L’amministrazione ha esaminato le undici manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti dal precedente avviso del 2025. L’istruttoria dei servizi sociali ha confermato che tutti i richiedenti soddisfano i requisiti previsti e operano in settori coerenti con le finalità educative, sociali e sanitarie del progetto. Le realtà ammesse a partecipare al Tavolo Adolescenti comprendono associazioni di promozione sociale, cooperative e fondazioni attive sul territorio spezzino sono: Agesci Gruppo La Spezia 3, Aiuto DSA, Circolo Arci Canaletto, Coop San Carlo Onlus, Cisita, Fondazione Carispezia, Fuoriluogo, Gli Scarti, La Nave di carta, Nasi Uniti e Sfera Impresa Sociale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com