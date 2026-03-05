Sanità in Valpolcevera, Pastorino e Romeo: “Un centro geriatrico di eccellenza in via Bonghi”

Genova. Sala gremita all’incontro pubblico “Prendersi cura della Valpolcevera”, che si è svolto ieri alla Sms La Fratellanza di Bolzaneto e che ha visto la presenza di cittadine e cittadini, operatori e rappresentanti istituzionali per discutere del futuro sanitario del territorio.

“La riforma sanitaria voluta dalla Giunta Bucci – dichiarano i consiglieri regionali Gianni Pastorino e Federico Romeo – è stata costruita in tempi rapidissimi e senza un reale confronto con i territori e con gli operatori sanitari. Oggi emergono molte criticità organizzative e resta aperta la questione più importante: come garantire davvero servizi e personale sufficienti per rispondere ai bisogni delle persone”.

