La piazza spezzina dell’associazione Schierarsi organizza alla Sala Avis del Favaro un incontro per illustrare alla cittadinanza le motivazioni spingono il gruppo a impegnarisi a sostegno del no in occasione dell’imminente referendum sulla giustizia. L’iniziativa si terrà venerdì 6 marzo alle 17:30. Vedrà ospite l’avv. Roberto Lamma e un collegamento con il magistrato Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, e con Alessandro Di Battista.
Politica
Schierarsi promuove iniziativa per il no al referendum, collegamento con Di Matteo e Di Battista