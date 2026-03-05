“Siamo nati per camminare”, il progetto-gioco per trovare l’alternativa all’auto per andare a scuola

Genova. Aiutare le nuove generazioni a muoversi in maniera attiva e sostenibile, ma anche sensibilizzare gli adulti sull’importanza che i più piccoli crescano in un ambiente urbano che favorisca il loro benessere psicofisico, dando loro voce e ascoltandone il punto di vista, espresso in maniera creativa, sugli spazi pubblici vissuti nella vita quotidiana.

Dal 16 al 27 marzo torna l’appuntamento con Siamo nati per camminare, il progetto-gioco di mobilità sostenibile e scolastica ideato e curato dall’associazione Genitori Antismog in collaborazione con Comune di Genova e ATS Liguria-ASL3, e rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia del territorio genovese.

