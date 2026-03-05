Tunnel subportuale, la sindaca Salis: “Incontro urgente con commissario e Aspi”

Genova. Un incontro urgente con il commissario e presidente della Regione e con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per fare il punto sul tunnel subportuale. È la richiesta che la sindaca di Genova formalizzerà nelle prossime ore, alla luce di quanto emerso nel corso della commissione comunale di questa mattina dedicata al progetto del Tunnel subportuale.

“Abbiamo appreso con stupore e preoccupazione le informazioni riferite oggi della mancata copertura economica del collegamento del Tunnel subportuale con via delle Casaccie e via Madre di Dio – afferma la sindaca di Genova – Si tratta di una questione di primaria importanza, da cui dipende parte dell’utilità dell’opera, come spesso ricordato dallo stesso commissario ed ex sindaco che ha più volte insistito sulla necessità di questa variante progettuale”.

