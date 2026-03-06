A “Infoweekend” ospite speciale Iva Zanicchi per la Festa della Donna

Ritorna sabato mattina in diretta su RLV – La Radio a colori, a partire dalle 11, Infoweekend, il format settimanale dedicato agli accadimenti dell’ultima settimana sul territorio del Levante ligure, tra notizie, novità e temi di stagione, con uno sguardo anche agli eventi del fine settimana. Ad intrattenere gli ascoltatori saranno come sempre Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave.

Ospite speciale della puntata ci sarà Iva Zanicchi, che interverrà per parlare dell’evento legato alla Festa della Donna in programma nel fine settimana al Teatro Civico. Un’occasione per raccontare al pubblico radiofonico l’iniziativa e il significato dell’appuntamento dedicato all’8 marzo. Alle 12.10 spazio invece ad Angela Torroni di Confcommercio, che presenterà le iniziative organizzate sul territorio per le giornate del 7 e 8 marzo, tra appuntamenti, promozioni e attività dedicate alla Festa della Donna.

