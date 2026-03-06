Al Teatro dell’Ortica torna “Madre nostra”, un’indagine poetica e irriverente sulla maternità

Genova. Dopo il successo dell’anteprima dello scorso dicembre, lo spettacolo “Madre Nostra” torna in scena al Teatro dell’Ortica sabato 7 marzo alle ore 18:30. La produzione, nata dal percorso di laboratorio teatrale condotto con le donne seguite dal Centro per non subire violenza nel loro cammino di fuoriuscita da relazioni violente, rappresenta uno dei punti cardine della stagione DeclinAzioni. Lo spettacolo è frutto di una ricerca drammaturgica collettiva, curata dalla regia di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati, che vede protagoniste in scena le attrici del Centro per non subire violenza e del Teatro dell’Ortica.

Il lavoro ruota attorno al concetto di madre, declinato in molteplici accezioni: come ruolo sociale, come oggetto di relazione, come Terra e come partenza alla vita. Attraverso un racconto poetico ed evocativo, la scena si concentra sull’atto dello scavare: un gesto che diventa metafora della ricerca profonda, del tentativo di riportare alla luce ricordi, consapevolezze celate e aspettative tradite, per alleggerire il peso di ciò che è stato perso.

