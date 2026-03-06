Alassio, l’amministrazione avvia il percorso per il nuovo Piano Urbanistico Comunale: ecco gli obiettivi strategici

Alassio. Con deliberazione di giunta comunale n. 80 approvata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Alassio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Franca Giannotta, ha delineato gli obiettivi strategici che guideranno la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), avviando formalmente il percorso di aggiornamento dello strumento di pianificazione del territorio.
L’attuale Piano Urbanistico Comunale risale al 2001. Dopo oltre vent’anni, l’amministrazione “ha ritenuto necessario procedere con una sua revisione complessiva: il nuovo strumento consentirà di allineare la pianificazione urbanistica del territorio comunale alle nuove normative vigenti,e di assicurare un corretto utilizzo del territorio coordinato con la legislazione in materia di governo del territorio prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico, dal PTR e dal PTC provinciale”.