Avegno: è morto Franco Bonavena, alpino, leghista e commerciante

Aveva un carattere anche duro, ma aveva un cuore d’oro: un uomo leale che non serbava rancore. Franco Bonavena, classe 1952 è morto oggi, vinto da un male incurabile. Lascia nel dolore la moglie e la figlia. Era sparito dalla scena pubblica da diversi anni, si era ritirato per curare la moglie malata. Era un alpino e aveva riportato in vita la sezione di Avegno-Recco-Golfo Paradiso: un gruppo ancor oggi presente in ogni occasione o manifestazione; aveva organizzato anche raduni, uno importante ad Avegno (foto), particolarmente partecipato. Aveva aderito alla Lega ed era stato eletto in Consiglio comunale ad Avegno. Come commerciante aveva aperto a Recco in via 4 novembre “O fainotto”, oggi gestito dalla figlia Elisa.

Per volontà del defunto non saranno celebrati funerali; l’addio avverrà in forma strettamente privata

