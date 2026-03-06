COMMENTA
Sport

Calcio, il Modena intitola la via del nuovo centro sportivo all’indimenticato Paolo Ponzo

Generico marzo 2026

Un bel roconoscimento del Modena Calcio nei confronti della famiglia e della memoria di Paolo Ponzo, indimenticato calciatore valbormidese scomparso prematuramente nel 2013 che in gialloblù è stato protagonista della storica cavalcata dalla Serie C alla Serie A.

Oggi a Nonantola si è tenuta la cerimonia di intitolazione a nome dell’ex giocatore del Savona, tra le altre, della via d’accesso al Centro Sportivo “Il Nido”. L’evento si è tenuto presso il Palazzo dei Giuristi della Partecipanza Agraria alla presenza della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, del presidente del Modena Carlo Rivetti e della famiglia Ponzo, oltre a giornalisti e rappresentanti delle istituzioni.

