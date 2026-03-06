Castelnuovo Doc, Piana: “Dalle radici della tradizione nasce il futuro della viticoltura ligure”

“Radici che nutrono il futuro è un’espressione che rappresenta perfettamente il momento che sta vivendo il nostro comparto vitivinicolo: giovani donne e uomini che raccolgono l’eredità delle generazioni precedenti, custodendo saperi antichi e interpretandoli con competenza, innovazione e visione contemporanea”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, intervenendo a Castelnuovo Magra all’evento “Castelnuovo DOC – Radici che nutrono il futuro”, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole e del territorio.

“Regione Liguria ha messo in campo diverse misure a sostegno del settore. Dall’OCM Vino, per l’acquisto di attrezzature e macchinari innovativi, al bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alle misure per la lotta alla Flavescenza dorata e il sostegno ai muretti a secco, giunto al quarto anno consecutivo con 38 milioni di euro investiti in Liguria. Scelte politiche – ha concluso Piana – che mettono al centro il territorio e il ricambio generazionale. Il riconoscimento ai viticoltori e alle viticoltrici è un segnale importante per chi, con passione e sacrificio, continua a investire nella terra e nel futuro delle nostre comunità”.

