Guerra in Medio Oriente e prezzi dei carburanti: scattano i controlli della Guardia di Finanza

Liguria. Sulle tensioni che riguardano i prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, in relazione alla crisi geopolitica nell’area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e in collaborazione con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha rafforzato il presidio di controlli sull’intera filiera dei carburanti.

L’intensificazione dell’attività di verifica, che si inserisce nell’ambito delle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria, risponde alla primaria esigenza di prevenire ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato.

