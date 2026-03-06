Infortunio sul lavoro a Lerici: condizioni critiche per l’imprenditore caduto da tre metri

Restano critiche le condizioni dell’imprenditore edile, 82 anni, rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro in Via Militare, in località Monte Cappellano a Lerici. Ieri mattina l’uomo stava lavorando sulla messa in sicurezza di un muro di contenimento, affidato dal Comune, quando è caduto da un’altezza di circa tre metri. Le sue condizioni si sono rivelate serissime fin da subito e a dare l’allarme è stato un altro operaio che si trovava con lui. Dopo l’arrivo dei soccorritori della Pubblica assistenza di Lerici e dell’automedica Delta 1 del 118, è stato disposto l’immediato ricovero al San Martino. Il quadro è rimasto gravissimo.

Sui fatti stanno procedendo i Carabinieri, l’Ispettorato del lavoro e la Psal. Nella giornata di ieri, in una nota, l’Ispettorato ha comunicato che sarebbe stata riscontrata un’irregolarità: l’assenza da parte dell’azienda del documento obbligatorio della patente a crediti. In merito all’accaduto, il gruppo consiliare di opposizione “Siamo il Golfo dei poeti” ha chiesto la convocazione urgente di una commissione capigruppo, che è stata calendarizzata per domani.

