Pinqua a Marinella: riaperte alla fruizione pubblica le vie del borgo

Nuovi passi avanti per il Pinqua di Marinella, dopo la conclusione di alcuni interventi strategici, proseguono infatti i lavori nel borgo con la riapertura di nuove aree riqualificate e l’avanzamento degli altri cantieri previsti dal progetto. È stato siglato il verbale funzionale alla riapertura al pubblico di parte delle aree interessate dagli interventi di riurbanizzazione del borgo relativi all’intervento URBA1. Tornano così accessibili Piazza Libertà, Via della Chiesa e Via Taruga, dove sono stati completati importanti lavori di riqualificazione urbana. Gli interventi hanno riguardato la posa delle predisposizioni per le nuove forniture di acqua potabile, energia elettrica e rete telefonica e la sostituzione della precedente pavimentazione bituminosa con una nuova pavimentazione completamente permeabile in calcestruzzo drenante, scelta progettuale che consente di migliorare la sostenibilità ambientale e la gestione delle acque meteoriche all’interno del borgo.

Restano da completare alcune lavorazioni residuali. In particolare è in corso la realizzazione della pavimentazione di una porzione della piazza, mentre sul viale di accesso al borgo dovranno essere ultimati da parte di Enel i lavori per l’allaccio della nuova cabina elettrica. Questo intervento comporterà una nuova temporanea chiusura dell’accesso carrabile al borgo per un periodo stimato di circa trenta giorni, necessario per consentire il completamento delle opere e la successiva posa della pavimentazione.

