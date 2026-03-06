Recco: referendum, partecipato incontro organizzato dal Pd

A Recco presso la sala Franco Lavoratori, organizzato dai Circoli Pd di Recco Avegno Uscio e Camogli e dalla Sezione Anpi Bonfiglioli – sostenitori del NO al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia – si è tenuto un partecipatissimo incontro in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo.

Dopo l’introduzione dei segretari dei Circoli Pd i relatori Alessandra Galli già Magistrata, Federico Manotti Magistrato, Alberto Pandolfo Deputato PD e Alessio Chiappe della Segretaria Regionale Pd hanno illustrato ad un attento pubblico le ragioni a sostegno del NO, suscitando domande interessanti da parte dei molti presenti.

È apparso a tutti che questa proposta di modifica della Costituzione nulla ha a che vedere con una riforma della giustizia più vicina e veloce per i cittadini. Quindi l’invito ad andare a votare NO al referendum costituzionale.

