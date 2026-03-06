Savona, inaugurazione del presidio socio-sanitario in via Bresciana: ecco i servizi

Savona. Martedì 10 marzo, alle ore 16, inaugura il presidio socio-sanitario realizzato nei locali di Via Bresciana 22, dove verranno messe in campo diverse attività in favore dei cittadini del quartiere, tra cui un ambulatorio infermieristico con apertura a cadenza settimanale (il martedì mattina dalle ore 10 alle ore 12), lo sportello del maggiordomo di quartiere, un punto di ascolto del SUNIA e altri specifici momenti di apertura ai cittadini, con attività sociali, ricreative e di supporto, realizzati da volontari Auser e dalle altre associazioni coinvolte.

Gli spazi di Via Bresciana 22, di proprietà di Arte Savona, sono stati concessi in uso al Comune di Savona mediante apposita convenzione. L’intervento nasce da un percorso avviato negli anni scorsi nel quartiere di Legino 167, sostenuto dalla Fondazione De Mari CR Savona attraverso attività di ricerca-azione e animazione territoriale promosse, in collaborazione con il Comune di Savona, da una rete di associazioni locali. Il lavoro svolto nel quartiere ha permesso di far emergere in modo strutturato i bisogni sociali e sanitari della comunità e ha portato i cittadini stessi a richiedere la presenza di un presidio socio-sanitario di prossimità. Il progetto “Legino 167: Sanità di prossimità” ha consentito di dare attuazione concreta a questo percorso, sostenendo anche la ristrutturazione dei locali destinati alle nuove attività.

» leggi tutto su www.ivg.it