Violenza sulle donne, anche a Genova arriva lo sportello “Il Petalo Bianco”

Genova. Il “Petalo Bianco”, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza psicologica e legale dedicato alle vittime di violenza e discriminazione di genere nato dalla collaborazione tra dm Italia, Catrice e FARE X BENE ETS, è arrivato anche a Genova.

Dopo i risultati registrati a Milano, dove oltre 250 persone si sono rivolte al primo sportello, l’arrivo a Genova nasce dalla volontà di estendere un presidio concreto in una regione in cui emerge con particolare evidenza la necessità di rafforzare strumenti di prevenzione e assistenza.

