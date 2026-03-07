Calcio/ Riese, il neo mister è Sanguineti: ha allenato nella stagione 2016/2017

Dal Calcio ACD Riese

Presentiamo e diamo il bentornato a mister Emanuele Sanguineti che torna a sedersi sulla nostra panchina.

Dalla stagione 2016/17 sono passati diversi anni ma la stima reciproca non è mai mancata.

Sicuri che sia la scelta giusta da fare in questo momento importante della nostra stagione , tutta la società augura a mister Sanguineti un buon lavoro.

Ringraziamo anche il nostro vice mister Stefano Frisinghelli che ha guidato la squadra alla vittoria di oggi e che continuerà a fare parte del nostro staff.

