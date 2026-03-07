Dramma a Pietra Ligure, giovane precipita dal terzo piano di un bed&breakfast e muore

Pietra Ligure. Dramma questa sera (sabato 7 marzo) a Pietra Ligure, dove un giovane è morto dopo essere precipitato dal balcone di una struttura ricettiva. Il fatto si è verificato sull’Aurelia di levante, all’incirca all’altezza del distributore Tamoil.

Il giovane turista, arrivato oggi a Pietra Ligure, alloggiava insieme alla compagna. Qualche minuto prima delle 22 la tragedia: il ragazzo è precipitato sulla spiaggia dal terzo piano. Ancora frammentarie le informazioni disponibili: a lanciare l’allarme sarebbe stato un altro ospite della struttura dopo aver incontrato sul pianerottolo la giovane, che gli avrebbe riferito che era “successo un casino”.

