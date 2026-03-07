Emergenze: Riviera affollata e raffica di soccorsi; 12 cardiopatie in 18 ore

Un fine settimana di sole e fin dal mattino sono arrivati in Riviera centinaia di turisti, in casa propria o in strutture ricettive. Ed immediatamente cresce il lavoro del 118, delle pubbliche assistenze e del pronto soccorso di Lavagna. Rapallo guida la classifica dei soccorsi, quasi venti dalla mezzanotte alle 18; seguita Sestri Levante, Chiavari, Lavagna. Notevole il numero di soccorsi, entroterra compreso, a causa di traumi, per cadute o incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze e codici limitati al giallo. Più preoccupante, sempre da mezzanotte alle 18, i dodici soccorsi, in prevalenza in codice rosso per cardiopatie.

» leggi tutto su www.levantenews.it