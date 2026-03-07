Euro Cup: la Rari Nantes Savona rimonta e pareggia a Marsiglia, ma non basta per passare il turno

Marsiglia. La Banco BPM Rari Nantes Savona ha pareggiato poco fa, con il C.N. Marseille, la partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2025/2026, che si è disputata nella piscina di Marsiglia. 13 a 13 è stato il risultato finale della partita che consente comunque ai francesi il passaggio del turno in virtù della vittoria di misura, 12 a 11, ottenuta a Savona nella partita di andata.

I savonesi, di fronte alla corazzata francese, hanno giocato senza timore reverenziale, macinando gioco minuto dopo minuto ed arrivando all’ultimo tempo dove hanno rimontato 4 gol raggiungendo il pari. C’è quindi rammarico per quel gol di scarto all’andata a Savona che questa sera ha consentito al Marsiglia di superare il turno.

Alla Rari resta comunque la consapevolezza di avere un grande gruppo guidato da un grande allenatore, un capitale importante per il futuro della società biancorossa.

