European Community of Sport, la Regione passa il testimone alla Valle Stura

Genova. Sabato mattina la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana, hanno partecipato al simbolico passaggio di consegne dalla Liguria, nominata nel 2025 da Aces Europe “Miglior Regione Europea dello Sport“, alla Valle Stura, scelta per il 2026 come “European Community of Sport”.

“Insieme all’assessore Alessio Piana – ha dichiarato il vicepresidente Ferro – ho passato il testimone agli amministratori di Campo Ligure, Masone e Rossiglione, alla presenza del presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli e dei tedofori che, da piazza De Ferrari, sono partiti alla volta della Valle Stura: una piccola impresa sportiva simbolo del percorso che accompagna il territorio per tutto il 2026″.

