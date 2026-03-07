Il sabato dell’impossibile: lo Spezia ribalta il Monza e prova a riscrivere la sua stagione nella giornata delle prime volte

Ci sono pomeriggi che non scivolano semplicemente negli archivi di una stagione, partite che sembrano nate per restare nella memoria collettiva di una piazza. Ebbene, quella vissuta oggi al Picco appartiene esattamente a questa categoria: lo Spezia ha battuto il Monza capolista al termine di una gara che definire incredibile è quasi riduttivo. Anche se non è stato fatto niente perché é stato fatto male prima, per mesi e mesi. Ma è giusto anche fermarsi un attimo ad analizzare la portata dell’impresa rivedendola nel suo contesto di partenza perché forse se c’è una chance per la salvezza va raccolta oggi e non tanto per la vittoria quanto per come questa vittoria è arrivata.

Di fronte c’era “solo” una squadra reduce da quasi due mesi perfetti, una capolista solida e profonda, capace persino di cambiare volto alla partita inserendo dalla panchina giocatori del calibro di Hernani, Alvarez e Dany Mota: una squadra che vuole fortissimamente ritornare in serie A e infatti a gennaio non ha badato a spese andando a prendersi l’ex Parma, oltre a gente come Cutrone e quel Caso che conosciamo bene, scuola Canaletto e uno Spezia soltanto sfiorato più volte, purtroppo. Dall’altra parte, invece, la squadra di Donadoni reduce da una settimana iniziata con la sconfitta sanguinosa contro la Reggiana e proseguita col pari di Padova che non ha spostato nulla, visti i risultati degli altri. Il tutto da fare in emergenza permanente, con la bellezza di nove assenti: una situazione che avrebbe potuto scoraggiare chiunque.

