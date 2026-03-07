La deputata italoegiziana Sara Kelany ospite a Sarzana

Si è svolto nella suggestiva sala delle capriate della Fortezza Firmafede di Sarzana l’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, con la partecipazione della onorevole Sara Kelany. L’iniziativa ha visto una sala attenta e partecipata e la presenza dei vertici provinciali di Fratelli d’Italia, a conferma dell’impegno del partito sul territorio per promuovere un confronto aperto e informato su un passaggio importante per il futuro del Paese. Presente anche il coordinatore regionale ligure di Fratelli d’Italia, l’onorevole Matteo Rosso.

Nel corso della serata si è sviluppato un dialogo approfondito con i cittadini sulle ragioni del SÌ al referendum, con interventi e domande che hanno animato un momento di confronto concreto sui temi della giustizia, dei diritti dei cittadini e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. “Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione importante per migliorare il nostro sistema giudiziario e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”, ha dichiarato la onorevole Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia. “Serate come questa dimostrano quanto sia fondamentale confrontarsi direttamente con il territorio: informare, ascoltare e spiegare le ragioni di una riforma che può contribuire a rendere la giustizia più giusta ed efficiente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com