Malore sugli spalti, tifoso soccorso durante Spezia-Monza

Un tifoso è stato soccorso durante Spezia-Monza dopo aver accusato un malore in curva ferrovia. Un uomo sulla sessantina ha richiamato l’attenzione dei compagni di curva mentre si stava svolgendo il primo tempo della partita, caratterizzato da diversi colpi di scena e quattro reti. Sul posto i sanitari della Croce Rossa, steward e i Vigili del Fuoco che lo hanno accomodato su una barella per consegnarlo ai sanitari. Il tifoso è sempre rimasto cosciente.

