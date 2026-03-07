Molesta le allieve durante gli allenamenti, maestro di tennis finisce ai domiciliari

Liguria. Un maestro di tennis di 65 anni è ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune sue allieve. La misura è stata chiesta dalla procura di Genova, ed è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale nei giorni scorsi.

L’indagine è stata coordinata dal pm Luca Scorza Azzarà ed è partita dopo la denuncia dei genitori di una delle vittime. Tutte giovanissime, tra gli 11 e i 15 anni, almeno sei secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. I loro racconti sono simili tra loro: l’istruttore, che ai tempi lavorava in un circolo del ponente genovese, le avrebbe più volte palpeggiate durante gli esercizi, chiedendo loro di sedersi sulle sue ginocchia e tentando di baciarle. Una di loro alla fine ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai genitori, che si sono rivolti alle forze dell’ordine.

» leggi tutto su www.ivg.it