Recco: saggio di canto della Scuola di Musica Moderna

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Domani, domenica 8 marzo, la Scuola di Musica Moderna diretta da Barbara Firrarello torna nella Sala “Franco Lavoratori” con il saggio di canto, appuntamento molto atteso dagli allievi e dalle loro famiglie. Il repertorio proposto sarà in prevalenza pop, con brani scelti per valorizzare le diverse fasce d’età e i percorsi individuali degli studenti.

La giornata si preannuncia particolarmente intensa. Al mattino, dalle ore 11 alle 12.30, saliranno sul palco i piccoli allievi del corso gioco‑musica (dai 3 ai 6 anni) e tutti i bambini solisti (dai 7 ai 10 anni).

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 18.30, sarà invece il turno degli allievi dei corsi di canto, dai ragazzi ai senior, “Abbiamo concesso il patrocinio all’iniziativa non solo per il valore culturale della musica, ma anche per l’atmosfera vivace e colorata che si esprime nei saggi. Sarà un momento importante del percorso formativo degli studenti della scuola, che avranno l’occasione di mostrare i progressi compiuti sotto la guida di Barbara Firrarello” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

