‘Santa’: ritratti di cittadini che hanno lasciato un buon ricordo di sé

Dallo staff della “Tigulliana”
Conferenza partecipata e apprezzata, quella svoltasi nella sala di “Spazio Aperto” a Santa Margherita Ligure a cura della “Tigulliana”. Dallo storico Attilio Regolo Scarsella al “sindaco anticemento” Raffaele Bottino, dal Prof. Arturo Mencacci al medico Rinaldo (Diddo) Caffarena, da Monsignor Lorenzo Solimano ai benefattori che fondarono le “Opere Pie”, da Gigi Figoli a Padre Romano: tutti cittadini che hanno lasciato un ricordo indelebile nella storia del territorio.