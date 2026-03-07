Turista francese si infortuna su un sentiero a Manarola, soccorritori rassicurano il figlioletto

Una turista francese è stata soccorsa nel primo pomeriggio di sabato sul sentiero che sale da Manarola al borgo di Volastra. La donna, 35 anni di età, si trovava nella zona dietro la chiesa insieme al figlio minorenne quando ha messo un piede in fallo rimediando una forte contusione a una caviglia.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Pubblica assistenza locale. La turista è stata medicata e stabilizzata, quindi è stata caricata su barella portantina. Arrivata sulla strada è stata caricata su un’ambulanza e trasportata al pronto soccorso della Spezia, mentre il figlio veniva rassicurato dai volontari sulle condizioni della madre.

