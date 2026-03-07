COMMENTA
Urbanistica, anche l’assessora Coppola all’evento dedicato alle nuove sfide globali

francesca coppola

Genova. Anche Genova, con la presenza dell’assessora all’urbanistica Francesca Coppola, ha preso parte al convegno organizzato dal Comune di Bologna e Anci intitolato “Il governo delle trasformazioni urbane: un dialogo tra gli assessori all’urbanistica delle città metropolitane. Per un nuovo protagonismo delle città”, durante il quale si sono confrontati rappresentanti istituzionali di Catania, Palermo, Venezia, Napoli, Milano, Torino, Roma e Bari.

Coppola, che ha anche la delega alla città dei 15 minuti, ha partecipato al panel dedicato alle “Nuove sfide globali: crisi climatica, turismo globale, forme della mobilità”, discutendo proprio del ruolo che città e amministrazioni hanno  in questa emergenza.

