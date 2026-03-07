Urbanistica, anche l’assessora Coppola all’evento dedicato alle nuove sfide globali

Genova. Anche Genova, con la presenza dell’assessora all’urbanistica Francesca Coppola, ha preso parte al convegno organizzato dal Comune di Bologna e Anci intitolato “Il governo delle trasformazioni urbane: un dialogo tra gli assessori all’urbanistica delle città metropolitane. Per un nuovo protagonismo delle città”, durante il quale si sono confrontati rappresentanti istituzionali di Catania, Palermo, Venezia, Napoli, Milano, Torino, Roma e Bari.

Coppola, che ha anche la delega alla città dei 15 minuti, ha partecipato al panel dedicato alle “Nuove sfide globali: crisi climatica, turismo globale, forme della mobilità”, discutendo proprio del ruolo che città e amministrazioni hanno in questa emergenza.

