8 marzo, a Plodio consegnati quattro riconoscimenti alle donne in divisa

Plodio. Un 8 marzo speciale quello di oggi a Plodio: in occasione della Festa della Donna, il Comune ha organizzato, nei locali dell’Oratorio della Chiesa, una cerimonia di consegna di targhe di riconoscimento ad alcune esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Gli attestati di stima sono andati al carabiniere Ileana Losignore, all’appuntato Marcella Prandi, al maresciallo Ludovica Sterbini e all’Assistente della Polizia di Stato Erica Musso, alla presenza del Comandante della Compagnia di Cairo dell’Arma, Marco Cardone, e del Commissario capo della Polizia Daniela Spaccini. In rappresentanza della politica i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza, che insieme al sindaco di Plodio Gabriele Badano e alla consigliera Sabrina Macciò, curatrice dell’organizzazione dell’evento, hanno reso omaggio alle donne in divisa.

