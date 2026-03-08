Accordi con la Toscana per patologie tempo dipendenti, Montefiori presenta un’interpellanza al Comune

Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco e all’assessore alla Sanità in merito alla gestione delle patologie tempo dipendenti e alla possibilità di attivare accordi con strutture ospedaliere della vicina Toscana.

Montefiori ricorda come l’ospedale Sant’Andrea della Spezia sia attualmente spoke dell’hub San Martino di Genova, in particolare per quelle specialistiche non presenti nelle strutture sanitarie spezzine, come neurochirurgia e cardiochirurgia. Proprio queste patologie – sottolinea – sono in gran parte tempo dipendenti, come nel caso della dissezione aortica, dell’ictus cerebrale o di alcune tipologie di emorragia cerebrale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com