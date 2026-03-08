“Alleniamo i valori, premiamo l’eccellenza”, al via la 27esima edizione di Stelle nello Sport

“Alleniamo i valori, premiamo l’eccellenza” è il claim 2026 di Stelle nello Sport, il progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure, promuovendo la cultura e i valori dello sport quale straordinario fattore educativo e di presidio socio-culturale.

Cultura, inclusione e solidarietà. Da 27 anni, Stelle nello Sport è al fianco del mondo sportivo ligure con molteplici obiettivi: celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società, promuovere lo sport per tutte le abilità raccontando esempi di resilienza e sostenendo le associazioni che operano nello sport per persone con disabilità. E ancora portare nelle scuole, a contatto con i giovani, esempi virtuosi e progetti di qualità per promuovere i valori dello sport e sani stili di vita. Negli anni Stelle nello Sport è diventata una “rete” sempre più ampia e impegnata nel sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, a cui sono stati donati oltre 580 mila euro (63 mila nell’ultima edizione).

