Calcio/ Genoa, Messias su rigore e Vitinha stendono la Roma al Ferraris

Il Genoa supera 2-1 la Roma allo stadio Ferraris e conquista tre punti importanti nella corsa alla salvezza, riuscendo anche a prendere margine sulle dirette concorrenti. La formazione rossoblù trova il vantaggio nella ripresa con Messias dal dischetto, subisce il pareggio immediato di Ndicka ma nel finale trova il colpo decisivo con Vitinha. Il tecnico De Rossi sceglie il 3-5-2 con Bijlow tra i pali e una linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie agiscono Sabelli ed Ellertsson, mentre in mezzo al campo trovano spazio Masini, Frendrup e Messias. In attacco la coppia formata da Ekuban ed Ekhator.

La partita si accende dopo il primo quarto d’ora. Al 16’ Masini riceve un cartellino giallo pesante: diffidato, salterà la prossima sfida salvezza contro il Verona. La prima occasione per gli ospiti arriva al 21’, quando Mahlen prova la conclusione ma il tiro viene deviato in angolo. Il Genoa risponde al 24’ con Messias, ma Svilar si oppone. Al 35’ Rensch tenta il colpo di testa senza trovare la porta. Dopo 2’ di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. L’equilibrio si rompe al 52’, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore al Genoa per un fallo di Pellegrini su Ellertsson. Due minuti più tardi Ekuban prova la conclusione ma calcia alto. Dal dischetto si presenta Messias che supera Svilar e porta avanti i rossoblù per l’1-0.

