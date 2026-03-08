Genoa, De Rossi: “Non ho esultato al 2-1 perché la Roma meritava contegno”

Genova. Un Genoa “alla Gasperini” quello che ha battuto la Roma? Daniele De Rossi in conferenza stampa elogia i suoi giocatori e il mister avversario: “Ho una squadra che è disponibile, che ha gamba, fiato e coraggio. Io quelli più grandi di me li studio, li spio, li copio. Mi piace molto il calcio che fa lui. Per giocare contro le sue squadre o sei coraggioso o ti mangiano”.

Chi ha giocato meno, come Masini, come Sabelli, hanno risposto molto bene alla chiamata: “Non facevo finta quando dicevo di essere contento della rosa. Ho avuto l’opportunità di organizzare e preparare la partita con il Torino dove abbiamo palleggiato tanto oppure oggi con la mia richiesta di andare alle spalle della difesa della Roma. Chi è stato fuori è entrato bene e ha anche deciso la partita”.

» leggi tutto su www.genova24.it