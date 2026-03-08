Genoa, la rivincita di Masini: “Aspettavo questo momento da tanto. Mai fatto un assist di sinistro”

Genova. “La forza di questa squadra è il gruppo, che è fantastico”. Patrizio Masini è visibilmente felice dopo la bella prestazione, condita da un assist, che ha contribuito alla vittoria del Genoa contro la Roma. Per lui 90 minuti dopo aver giocato poco da quando è arrivato Daniele De Rossi (nelle ultime tre partite solo panchina, prima ancora 13, 3 e 16 minuti contro Parma, Lazio e Napoli e ancora panchina col Bologna), che però non ha mai smesso di elogiarlo e lui lo ha ripagato.

“Sono molto contento. Ovviamente sono più contento oggi che in altre vittorie, tutti siamo calciatori. La forza di questa squadra è che tutti offrono prestazioni di grande livello, non può essere un caso”.

» leggi tutto su www.genova24.it