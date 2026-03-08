Mamma Anna da Comano, il legame di Sal Da Vinci con la Lunigiana

Dietro la carriera di Sal Da Vinci, noto cantante napoletano e vincitore del Festival di Sanremo, si nasconde un piccolo legame con la Lunigiana. L’artista, nato a New York il 7 aprile 1969, è figlio del celebre cantante e attore Mario Da Vinci e di Anna Febbraro, la mamma di origine toscana, precisamente lunigianese. Durante alcune serate pubbliche, Sal Da Vinci ha raccontato come sua madre sia originaria di Montale di Comano, portando così un piccolo pezzo della Lunigiana nel cuore della sua famiglia.

Con una carriera lunga oltre quarant’anni tra musica, teatro e televisione, Sal Da Vinci ha conquistato il grande pubblico non solo per le sue interpretazioni della canzone napoletana, ma anche grazie a importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo, che lo ha consacrato definitivamente come uno dei più grandi interpreti italiani.

