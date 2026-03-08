COMMENTA
Monterosso, il premio “Donna della comunità” va alla maestra Marina

In occasione della Festa della Donna, la Pro Loco di Monterosso, insieme all’amministrazione comunale, ha promosso una giornata di celebrazione e riflessione dedicata al ruolo delle donne nella storia e nella vita della comunità. All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo anche il Consiglio comunale dei Ragazzi della quinta elementare e le insegnanti Marina e Mavi, contribuendo a rendere il momento ancora più significativo e partecipato.

L’incontro è stato un’occasione per ricordare alcune importanti conquiste della storia delle donne, a partire dalle prime donne costituenti fino alla celebrazione degli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto, simbolo di libertà, partecipazione e democrazia.

