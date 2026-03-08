Monterosso, il premio “Donna della comunità” va alla maestra Marina

In occasione della Festa della Donna, la Pro Loco di Monterosso, insieme all’amministrazione comunale, ha promosso una giornata di celebrazione e riflessione dedicata al ruolo delle donne nella storia e nella vita della comunità. All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo anche il Consiglio comunale dei Ragazzi della quinta elementare e le insegnanti Marina e Mavi, contribuendo a rendere il momento ancora più significativo e partecipato.

L’incontro è stato un’occasione per ricordare alcune importanti conquiste della storia delle donne, a partire dalle prime donne costituenti fino alla celebrazione degli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto, simbolo di libertà, partecipazione e democrazia.

